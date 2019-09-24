Mardin'de PKK'ya ait anti tank füzesi kimyasal fünyeler ve 20 yıllık PKK arşivi ele geçirildi

Devlet yöneticilerine suikast talimatı: Bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.