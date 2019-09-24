Mardin'de PKK'ya ait anti tank füzesi kimyasal fünyeler ve 20 yıllık PKK arşivi ele geçirildi
MARDİN'de terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan 'Kıran-2' operasyonu kapsamında kimyasal fünyeler, anti tank füzesi, 20 yıllık eylem arşivi ve üst düzey devlet yöneticilerine suikast talimatının yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. 22- 23 Eylül'de 41 timin katılımıyla Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.
Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak ve 1 depoda güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, güvenlik güçlerince incelemeye alındı.
Devlet yöneticilerine suikast talimatı: Bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
Kimyasal fünyeler kriminal incelemeye alındı: Teröristlerin kullandığı sığınak ve depoda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi. Ele geçirilen kimyasal 8 fünyenin 6'sı olay yerinde imha edilirken, 2'si ayrıntılı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.