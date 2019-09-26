Yeni ittifaklar mı kuruluyor? Selvi bombayı patlattı: İYİ Parti'den bakan atanırsa yer alırız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Yeni ittifaklar mı kuruluyor?' başlığıyla yayınlanan yazısında konuştuğu isimlerin "Erdoğan, yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz." dediğini aktardı.

AK Parti ve İYİ Parti buzların çözüldüğünü yakınlaşma başladığını belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Her şey 30 Ağustos resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaşması ile başladı" ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, CHP ile İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girdiğini söyledi.

"İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz"

Selvi'nin yazısında şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener, AK Parti’nin parlamenter sisteme dönmek üzere bir Anayasa değişikliği gündeme getirmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Ama benim konuştuklarım onun bir adım ötesiydi. Aktarıyorum: '

Erdoğan erken seçime gitmemek ve 2023’e kadar ülkeyi yönetmek için yeni bir hükümet yapısı oluşturur, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den bakanlar atarsa içinde yer alabiliriz.

"Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor"

Böyle bir ortam var mı? Görünürde yok. Ayrıca Erdoğan’ın istemesi yetmez, İYİ Parti konusunda Bahçeli’nin de 'Evet' demesi gerekir. Ama burası Türkiye... Bu aşamada AK Parti’nin İYİ Parti’yle direkt bir teması yok. Akşener’e bazı mesajların geldiği söyleniyor. Ama bunların Erdoğan’a ait olup olmadığı tartışmalı. Kişisel fikrim ise o mesajların Erdoğan’a ait olmadığı yönünde. Ama hissedilen bir şey var. O da psikolojik duvarlar aşılmış, iki parti arasındaki buzlar çözülmeye başlamış.

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