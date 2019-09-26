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Nevşehir'de kadın cinayeti...Sabah uyurken bıçakla öldürdü

Demirören Haber Ajansı

NEVŞEHİR’de şizofren hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Mustafa T., sabaha karşı eşi Melehat T.'yi (59) uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.

Göre beldesinde sabaha karşı meydana gelen olay şöyle gelişti. İddialara göre şizofreni hastası olduğu belirtilen Mustafa T. sabah saat 05.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı uyuyan eşi Melahat T'yi karnından ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Mustafa T. daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan yakınları durumu hemen sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, Melahat T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. 

Öte yandan jandarma, olay yerinden kaçan Mustafa T.'yi evin yakınlarında yakalayarak gözaltına alındı. Melahat T.'nin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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