İstanbul'da göz göre göre zehir saçılıyor toplanması yasak ama kimse dinlemiyor
İSTANBUL'un simgelerinden biri olan Galata Köprüsü'nün çevresinde zehirli midye toplayan kişiler kameralara yakalandı. Toplayıcı, 'ekmek paramızı çıkartıyoruz' dese de bu midyeler, ölüme kadar götürüyor.
İstanbul'da iskele demirleri, köprü kolonları ve teknelerin altları gibi denizin içerisinde bulunan metallerin üzerine yapışmış haldeyken toplanan midyeler, her gün milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyor. Koca metropolde toplanması yasak olan midyeler, çocukları ölüme kadar götürüyor.
Bakanlığın belirlediği yerlerde ruhsatlı tekne ve kişiler tarafından midyelerin toplanması gerekiyor. Kaçak avlananlara 1635 liradan başlayan cezalar kesiliyor. Ancak Galata köprüsü civarında gece saatlerine tekneleriyle yaklaşan kişiler özellikle metallere yapışmış tonlarca midyeyi toplayarak satışını yapıyor.
Tehlikeli ama ne yapalım?: Bu gece de Galata köprüsü ayakları çevresine tekneyle yaklaşan kişiler kilolarca midye topladı. Yasak olduğunu bile bile midye topladığını belirten dalgıç kıyafetli kişi, "Tehlikeli ama ne yapalım, başka bir şey yapamıyoruz ancak işimiz midye. Bir dalışta 100 kilo falan çıkarıyoruz. Sonuçta ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.
Esnaflar da şikayetçi: Galata köprüsünde kaçak midye toplayıcıları, esnafın da belalısı haline gelmiş durumda. Çevredeki bir esnaf, “Genelde 3-4 kişi şeklinde geliyorlar. Dalgıç kıyafetleri giyiyorlar. Bu pis yerlerden, özellikle iskele kenarlarından, köprünün demir ayaklarından topluyorlar. Bu vatandaşların sağlığını kötü etkiliyor. Onu bilen genelde satmıyor da artık merdiven altı imal edip sokaklarda satıyorlar muhtemelen" dedi.