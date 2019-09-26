Bursa'da 6 bin tavuk ölüsü bulundu! Bir mahalle karantinaya alındı
BURSA'nın İznik ilçesindeki mahallede 6 bin ölü tavuk bulunmasının ardından numune alan ekipler, mahalleyi geçici olarak karantinaya aldı.
BURSA'nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde, 21 Eylül'de kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, toprağa gömülü halde 6 bin tavuk ölüsü buldu.
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İznik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki ölü tavuklardan numune alıp, hayvanları kireçleyerek gömdü.
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İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, alınan numunenin laboratuvarda incelenmesinin ardından 'tavuk vebası' olduğu tespit edildi.
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200 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.
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