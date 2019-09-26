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Trabzonspor'da Jose Sosa ve Filip Novak'tan yeni sözleşmeye yeşil ışık

Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile yeniden anlaşan Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa ve Filip Novak'tan da 'masaya oturalım' teklifine olumlu dönüş aldı.

Trabzonspor bir taraftan sıkıntılı dönemden çıkmaya uğraşırken bir taraftan da iç transfer çalışmalarına devam ediyor.

Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile anlaşan, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'a ise takımda kalmaları için yeni teklif sunan bordo-mavililer, şimdi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Pereira, Sosa ve Novak ile görüşmelere başladı.

Sosa ve Novak'ta sıkıntı yok
Sosa ve Novak sözleşmelerini uzatmak için yapılacak görüşme önerisini kabul ederken iki futbolcu için teklifin en üst seviyede olacağı belirtildi. Pereira ise henüz yanıt vermedi.

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