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Antalya'da lise öğrencisi Nehir kendini asarak yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da lise öğrencisi Nehir A. (14), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Polis, Nehir A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Nehir A. (14), öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada Nehir A., odasının tavanına bağladığı iple kendini astı.

Eve gelen yakınları, Nehir A.'yı odasında asılı halde görünce ipten indirip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nehir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nehir A.'nın ölüm haberini alan yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Nehir A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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