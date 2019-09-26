Adana'da vatandaş otomobilinden daha pahalı ceza yedi

B.K.’ye, 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'drift', 'dur ihtarına uymamak' ve ‘alkollü araç kullanmak’ ile çeşitli kural hatalarından dolayı toplam 11 bin 520 TL para cezası kesildi. B.K.'nin otomobili ise ilçedeki yediemin otoparkına çekildi.