Bursa'da barajda 3 tane yüzen ev yapmışlar içinden çıkanlara bakın şok etti

BURSA'da güvenlik güçleri bu sabah barajda gördükleri manzara karşısında şok oldu kaldı. Jandarma ait botlar ile baraka şeklindeki yüzen evlerin yanına giden ekipler, yaptığı aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi. İnceleme sürüyor.