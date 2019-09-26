Bursa'da barajda 3 tane yüzen ev yapmışlar içinden çıkanlara bakın şok etti
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Çınarcık Barajı kenarında devriye gezen jandarma ekipleri, demir varillerin üzerine kurulu yüzen 3 adet ahşap evi gördü. Baraka şeklideki yüzen yapıların içinden çıkanlar ise şaşırttı.
BURSA'da güvenlik güçleri bu sabah barajda gördükleri manzara karşısında şok oldu kaldı. Jandarma ait botlar ile baraka şeklindeki yüzen evlerin yanına giden ekipler, yaptığı aramada 307 gram kubar esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet motorlu kayık, 83 adet çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirdi. İnceleme sürüyor.
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Evlerin sahibi olan F.K., İH., ve E.S. isimli şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak, su ürünleri kanununa muhalefe ve 2521 sayılı kanununa muhalefetten işlem yapıldı.
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Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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