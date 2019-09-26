Musa Arat'tan ortalığı karıştıracak iddia! Kabineden iki bakan operasyon çekiliyor

AK Parti'den istifa eden eski Konya il Başkanı Musa Arat, gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Arat, Davutoğlu'na çekilen Pelikan operasyonun aynısının şuanda iki bakana çekildiğini söyledi.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan ve geçen günlerde partisinden, "Vefa görmedik" diyerek istifasını açıklayan eski AK Parti Konya il Başkanı Musa Arat, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve FETÖ ile mücadele konularında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eski AK Partili Arat, "Davutoğlu'nu istifaya zorlayan 'Pelikancı'ların şimdi de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a aynı operasyonu yaptığını" ileri sürdü.

FETÖ ile mücadele konusunda sağlıklı bir süreç yaşanmıyor

Konya’nın yerel televizyonuna konuşan Arat, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele konusunda sağlıklı bir sürecin yaşanmadığını savundu. 15 Temmuz gecesi parti içerisinden bazı isimlerin verdikleri talimatlara uymadığını belirten Arat, “Darbe girişiminin yaşandığı gece herkesin il ve ilçe başkanlıklarımızda toplanmalarını ve halkımızı bu hain kalkışmaya karşı isyana çağırmalarını istedim. Ama o gece talimatlarımıza uymayarak telefonlarımıza çıkmayanlar olduğu gibi ‘Darbenin gidişine göre hareket edeceğim’ diyenler oldu. Maalesef şu an o insanlar görevlerine devam ediyor. Darbe gecesi sorgulanamayan yapı organizmaya dönüşerek bir vücut buldu” dedi.

Bize karşı karalama ve itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar başladı

Darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin bir mücadele için çok çaba sarfettiklerini ancak netice alamadıklarını belirten Arat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbe sonrası FETÖ ile bağlantılı olabileceğini tahmin ettiğimiz kişileri kurcaladıkça bunlar bir araya gelmeye başladılar. Burada sermayenin gücü de devreye girdi. Sermayenin gücüyle ulusal bazı yayın kuruluşlarında gazeteciler teşkilatlandırıldı. Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı fazla olan kişiler yanlış bilgilendirildi. Sonrasında bize karşı karalama ve itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar başladı.

O gece kimin nerede olduğu ve kimlerle konuştuğu devlet kayıtlarında vardır

O dönemde yaşananları bir dosya halinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve parti genel başkan yardımcılarımızla görüştük ama netice alamadık. Ayrıca il başkanlığım devam ederken Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettim ama buna da karşılık verilmedi. O gece kimin nerede olduğu ve kimlerle konuştuğu devlet kayıtlarında vardır.

Abdülhamit Gül ve Mustafa Varank'a da aynı operasyon çekiliyor

Biz bunların ortaya çıkartılması husunda ısrar ettik. En sonunda bunlar pelikan dosyası altında bir dosya oluşturarak dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya zorlayarak tasfiye ettiler. Günümüzde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a yapılanlar aynı operasyonlardır.”