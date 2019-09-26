Araç sahipleri dikkat! Benzinde 25 kuruşluk indirim

Aramco saldırısının ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü. Benzinde 25 kuruşluk indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen zamlar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı ÖTV'den karşılanmıştı. Saldırı sonrası sektörde normalleşme dönemi başladı ve akaryakıt fiyatlarına tekrar indirim yolu göründü.

Benzinde 26 kuruşluk indirim gündemde

Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Böylece benzinde 26 kuruşluk indirim gündeme geldi.

25 kuruş olarak yansıyacak

Devreye alınan eşel mobil sistem gereği devletin benzinden 1 kuruş alacağı bulunuyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 kuruşluk alacak düşüldükten sonra benzine 25 kuruş indirim gelecek.