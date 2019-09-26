HABER /  SPOR

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

Anadolu Ajansı

Ligde 6. hafta yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak müsabakayla başlayacak

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

SON DAKİKA HABERLERİ
Şirin Ünal beni intihardan 5 dakika önce aradı! Nadira Kadirova'nın abisi anlattı
Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak açıklamalar: 17-25 Aralık tecrübesini yaşayınca anladım
Musa Arat'tan ortalığı karıştıracak iddia! Kabineden iki bakan operasyon çekiliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzinde 25 kuruşluk indirim
Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi planı hazır! İşte muhtemel 11'ler
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın neden ayrı oldukları belli oldu Hakan Albayrak açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe derbisinin en deneyimlisi Muslera
Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları
Fernandao'dan itiraf: Depresyona grimiştim
Diyarbakır'da kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu
İstanbul'da korkutan deprem artçılar devam ediyor! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?
Yorumlar