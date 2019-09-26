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Fenerbahçe derbisinin en deneyimlisi Muslera

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim olarak bulunuyor.

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki isim bu maçların gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor.

2011 yılının yaz transfer döneminde İtalya ekibi Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nda 21 kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Muslera, takımda bulunan futbolcular içerisinde sarı-lacivertlilere karşı en fazla maç yapan futbolcu olarak yer alıyor.

33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe derbisinde en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 19 kez mücadele etti.

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