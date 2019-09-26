Türk- İş araştırmanın sonuçlarını açıkladı: Açlık sınırı 2064 lira oldu

Türk-İş, 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.064.52, yoksulluk sınırı 6.724.81 TL lira oldu.

Araştırmanın sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.064.52 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.724.81 TL seviyesinde gerçekleşti.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.536.42 TL olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması 171 TL arttı. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl önceye göre 558 TL oldu.