Silivri 4.6'nın ardından yeni bir depremle sarsıldı!

4.6 şiddetindeki depremle sarsılan Silivri'de yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 şiddetinde olduğunu duyurdu.

İstanbul Silivri'de peş peşe meydana gelen artçı depremlerler vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu.

Deprem bölgede hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.

4,6 ile sarsılmıştı Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



