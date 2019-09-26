Cezayı öğrenince "Kayıtta mısın? Çekin beni" diyerek yeni bir sigara daha yaktı

İçişleri Bakanlığı, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara içtiği gerekçesiyle ceza kesildiğini açıkladı. Muğla'da, bir sürücü, 153 lira ceza kesileceğini öğrenince kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kayıtta mısın? Çekin beni" diyerek yeni bir sigara daha yaktı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması 2019-1” yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Cezayı öğrenince yeni sigara yaktı

Bazı sürücüler uygulamadan memnunken bazıları tepkiliydi. Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü, 153 lira ceza kesileceğini öğrenince kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kayıtta mısın? Çekin beni" diyerek yeni bir sigara yaktı.

"Sigara" etiketiyle birinci sıraya oturdu

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti. Bu görüntü sosyal medyada "Sigara" etiketiyle Türkiye gündeminde birinci sıralara kadar yükseldi.