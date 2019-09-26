HABER /  DÜNYA

Prens Selman Cemal kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğunu açıkladı

SUUDİ ARABİSTAN Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Selman "Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu" dedi.

Televizyoncu ve gazeteci Martin Smith, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın "Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu" dediğini aktardı.

İlk defa bir televizyona konuştu

Gelecek salı yayımlanacak belgeselin sunucusu Martin Smith’e konuşan Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk defa bir televizyona konuştu.Belgeselin yayımlanan fragmanlarında Selman’ın sorumluğu üstelendiğini aktaran Smith, veliaht prensin “Benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu”  dediğini söyledi.

İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var

Haberi olmadan böyle bir cinayetin nasıl işlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Selman’ın, “30 milyon insanımız var. 3 milyon devlet çalışanımız var” şeklinde yanıt verdiği de belirtildi. Katillerin özel hükümet jetlerini kullanıp kullanamayacağıyla ilgili soru soran Smith’e Selman’ın yanıtı şöyle oldu: “İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var ve sorumlu onlar. Bunu yapma yetkileri var."

İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler'den Suudi Arabistan'a kınama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Taşıt kredisi faiz oranları düşürüldü işte uygun fiyatla alınacak 14 farklı model Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Silivri 4.6'nın ardından yeni bir depremle sarsıldı!
Şirin Ünal beni intihardan 5 dakika önce aradı! Nadira Kadirova'nın abisi anlattı
Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak açıklamalar: 17-25 Aralık tecrübesini yaşayınca anladım
Musa Arat'tan ortalığı karıştıracak iddia! Kabineden iki bakan operasyon çekiliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzinde 25 kuruşluk indirim
Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi planı hazır! İşte muhtemel 11'ler
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi
Cezayı öğrenince "Kayıtta mısın? Çekin beni" diyerek yeni bir sigara daha yaktı
Türk- İş araştırmanın sonuçlarını açıkladı: Açlık sınırı 2064 lira oldu
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
Fenerbahçe derbisinin en deneyimlisi Muslera
Manchester United taraftarı model yatak pozuyla takımına başarılar diledi!
Yorumlar 6 yorum