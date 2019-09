Prens Selman Cemal kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğunu açıkladı

Televizyoncu ve gazeteci Martin Smith, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın "Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu" dediğini aktardı.

İlk defa bir televizyona konuştu

Gelecek salı yayımlanacak belgeselin sunucusu Martin Smith’e konuşan Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk defa bir televizyona konuştu.Belgeselin yayımlanan fragmanlarında Selman’ın sorumluğu üstelendiğini aktaran Smith, veliaht prensin “Benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu” dediğini söyledi.

İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var

Haberi olmadan böyle bir cinayetin nasıl işlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Selman’ın, “30 milyon insanımız var. 3 milyon devlet çalışanımız var” şeklinde yanıt verdiği de belirtildi. Katillerin özel hükümet jetlerini kullanıp kullanamayacağıyla ilgili soru soran Smith’e Selman’ın yanıtı şöyle oldu: “İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var ve sorumlu onlar. Bunu yapma yetkileri var."

Saudi Arabia's crown prince had been hailed as a reformer. Then came a crackdown on dissent — and the killing of Jamal Khashoggi.



On 10/1, FRONTLINE investigates Mohammed bin Salman — his rise, his rule, and his ties to the murder that shocked the world. https://t.co/YjDbdx53pS pic.twitter.com/xRNMJD94gc