Taşıt kredisi faiz oranları düşürüldü işte uygun fiyatla alınacak 14 farklı model
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretim otomobillerde taşıt kredisi faizlerini 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Milyonlarca kişi Türkiye'de 5 fabrikada üretilen toplam 14 farklı modeli merak etti. İşte o otomobiller ve 2019 taşıt kredisi faiz oranları hesaplamaları.
Konut kredilerinden sonra şimdi de taşıt kredisinde beklenen indirim geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, tüketicileri sevindiren haberi duyurdu. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Durma noktasına gelen sıfır araç satışına ilaç olması beklenen hamle sonrası tüketiciler, Türkiye'de üretilen modellerin peşine düştü.
Binek araçlarda vade ve faiz oranı: Hazırlanan paketler doğrultusunda, 50 bin ila 120 bin arasında kredilerde sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.
Ticari araçlarda vade ve faiz oranı: Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.
İşte anlaşmalı otomotiv firmaları: Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.