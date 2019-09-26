Taşıt kredisi faiz oranları düşürüldü işte uygun fiyatla alınacak 14 farklı model

Konut kredilerinden sonra şimdi de taşıt kredisinde beklenen indirim geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, tüketicileri sevindiren haberi duyurdu. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Durma noktasına gelen sıfır araç satışına ilaç olması beklenen hamle sonrası tüketiciler, Türkiye'de üretilen modellerin peşine düştü.