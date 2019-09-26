Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Yarın İstanbul'u sağanak vuracak
Türkiye'nin batısı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar artıyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji İstanbul'da da sağanak yağışın yarın etkili olacağını belirtti.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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2 ila 5 derece artacak
İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgar
Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
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