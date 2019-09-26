Yargıya Hakyolcular yerleşiyor! Şamil Tayyar'dan Fettah Tamince bombası

GAZİANTEP AK Parti milletvekili Şamil Tayyar FOX TV'de Çalar Saat programına katıldı ve bomba açıklamalarda bulundu. "Benim de kaygım var' diyen Tayyar, Hakyolcular grubunun adalet sistemindeki yapılaşmasına dikkat çekti. Tayyar'ın Fettah Tamince'ye ilişkin sözleri de hayli konuşulacak.

Şamil Tayyar, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında "FETÖ'den boşalan yerlere talip olanlar var" dedi. Kripto FETÖ'cülere dikkat çeken Şamil Tayyar'ın en dikkat çeken açıklamaları ise Hakyolcular ve Fettah Tamince'ye ilişkin oldu.

İşte Şamil Tayyar'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:

Hakyolcularla ilgili kaygım var

"Hakyolcular Adalet Bakanlığı içerisinde biraz ağırlık kazanıyor. Hakyol'la ilgili de kaygım var. Geçmişte yargıda bu kadar adından söz ettiren bir yapı değildi.

Kripto FETÖ'cüler

Benim kanaatim kendini gizlemeyi başarmış kripto FETÖ'cülerin yargıda varlığını sürdürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Buna karşı devletin güçlü bir refleks göstererek o filtreyi iyi uygulaması lazım. FETÖ denen yapıyı çatı kuruluş gibi düşünün. Herkesin öncesinde bir aidiyeti var. Ama zaman içerisinde evrilip FETÖ içerisinde yer almışlar. FETÖ 15 Temmuz’dan sonra her yönüyle deşifre olunca bunlar üst çatıyı terk ettiler ama bunlar öncesine dönerek varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Eski yapılarla aidiyet geliştirip varlıklarını sürdürmeye çalışanlara devletin dikkat etmesi lazım.

Devlet içinde iktidar mücadelesi hortladı

15 Temmuz'la beraber devletin bütün kurumları felç haline geldi. Devlet yeniden yapılanıyor. Devlet için iktidar mücadelesi de hortladı. Daha önce de Ergenekon zihniyeti orayı dolduruyordu. Şimdi boşalan yeri doldurmak isteyenler var. Bunlar bir tehdit mi diyeceksiniz. Sivil siyaseti boğan, darbeci zihniyeti temsil eden kendini nasıl tarif ederse etsin hepsi aynıdır. Sivil siyaset üzerinde vesayet oluşturuyorsa hiçbirinin bir fakrı yok."

Fettah Tamince olayı ve Erdoğan'ın avukatları

Ünlü oteller zincirinin sahibi Fettah Tamince'nin FETÖ soruşturması avukatları sebebiyle hayli tartışma konusu olmuştu. Zira Tamince'yi savunanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları. Şamil Tayyar, bu avukatların hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Fettah Tamince’nin de avukatlığını üstlenmesine ilişkin 'herkes bu işten elini çeksin' deyip şunları söyledi:



-“Fettah Tamince'yi meselesini önemsiyorum. Adalet bakanlığının kanun yararına bozma meselesi önemli. Muhtemeldir ki bu konuyla fazla spekülasyon yapılması belki doğal bir süreç olarak devam etti. Buna en üst mahkeme karar versin, beraatla ilgili. Şahıslardan bağımsız olarak kimi işlere bulaşmışsa 17 Aralık'tan sonra tavır koymayıp devam ettiyse babam da olsa çıksın hesabını versin.

Herkes elini ayağını çeksin

Burada tartışmanın Cumhurbaşkanı üzerinden yürümesini sağlıklı bulmuyorum. Bu işlerin içine girince çok sayıda CHP'li ve ulusalcı avukat bulursunuz. Suçlama niyetiyle değil, FETÖ davalarına bakan avukatların siyasal kimliklerini araştırsınlar ben CHP'nin birinci sırada olacağını düşünüyorum. Hak hukuk için girdik diyebilirler, neyse. Hangi partiye mensup olursa olsun sonuçta parti kimliği olan ve güçlü liderlerle aidiyeti olan hiç kimsenin FETÖ davalarına girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes elini ayağını çeksin bu işlerden."

Başta ceket yanlış iliklendi

FETÖ davalarına ilişkin de konuşan Şamil Tayyar, 15 Temmuz davaları ne kadar doğru yürüyorsa, FETÖ davalarında o kadar çok hata yapıldığını söyledi. Tayyar, "15 Temmuz'la FETÖ davalarını ikiye ayırmak lazım. 15 Temmuz davaları yüzde 100'e yakın isabetle yürüyor. Onların ellerinde daha somut deliller var. O sebeple 15 Temmuz davalarında hata payı yok denecek kadar az. Kutlamak lazım. Problem FETÖ davalarında. Başta ceket yanlış iliklendi" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü yemek isteyenler mi var?

Adalet Bakanı Gül hakkında çıkan yazı ve bakanın "Aynı maklubeye kaşık sallayanlar" diyerek verdiği sert karşılık da programda konuşuldu. İsmail Küçükkaya’nın “Adalet Bakanı'nı hedef tahtasına oturttular, Kabine değişikliğinde Adalet Bakanı'nı yemek isteyenler mi yaptı?” sorusuna Şamil Tayyar şu yanıtı verdi:

-“Böyle niyette olanlar muhtemel vardır. Oysa ki ben bir buçuk yıl önce bunu dile getirdiğimde belli çevreler bu konuyu gündeme getirince beni suçladılar. Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanını yıpratmaya çalıştığım şeklinde eleştirildim. Ben sadece yanlış işlerin ayıklanması istiyordum. Bizi hedef tahtasına koydular, yıpratıcı açıklama yapıyoruz diye. Peki ne oldu da bir anda dün beni suçlayanlar beni gündeme getirip Adalet Bakanı üzerinden siyasi fatura çıkardılar?"