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Çocuklarını kontrole götüren çift trafik kazasında feci şekilde öldü

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen TIR, çarptığı otomobili altında sürükledikten sonra şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.  Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobile çarptı. TIR, altına aldığı otomobille şarampole uçtu.

Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğulları Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı. 

Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti. 

Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri, TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra çıkarılıp Konya Numune Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Epilepsi hastası oğullarını kontrole götürüyorlardı

Konya'da, TIR’ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren sürücü Mesut Ay (40) ve eşi Celile Ertaş Ay'ın Antalya'da oturduğu ve aynı otelde çalıştıkları belirtildi. Ay çiftinin epilepsi hastası olan oğulları Berat Efe Ay'ı (7), Celile Ertaş Ay'ın daha önceki evliliğinden olan kızı Arzu Kaplan ile birlikte, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi'nde bugün yapılacak sağlık kontrolüne götürmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kazada yaralanan Berat Efe ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu, Arzu Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Mesut Ay’ın cenazesinin Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesi Özyurt köyünde, eşi Celile Ertaş Ay’ın ise Antalya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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