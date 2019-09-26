Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi: Toplam oy potansiyeli yüzde 20

Yeni parti kurma çalışmasına sürüdüren Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden dikkat çeken seçim anketi açıklaması geldi. Davutoğlu'nun masasındaki anket sonuçlarına göre Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun toplamda oy potansiyeli yüzde 20'lere dayandı.

Davutoğlu, ekim ayı başında Manisa ziyareti dışında tüm mesaisini parti programının hazırlanmasına verecek. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz?" sorularına verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulan bir potansiyele işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Tabelasını kasım ayı geçmeden asmaya hazırlanan eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki oluşum ekim ayı ortasına kadar parti programı ve tüzüğünü tamamlamaya çalışacak.

"Mutfak çalışmasına ağırlık vereceğiz"

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın Davutoğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yeni parti çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına şimdilik yeni partinin programı ve tüzüğü için ara verildi. "Mutfak çalışmasına ağırlık vereceğiz" diyen bir siyasetçi, ekonomiden dış politikaya temel konularda partinin tutumunu, yaklaşımını ortaya koyan çalışmaların yanı sıra anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, yargıya dair de somut tespitler ve öneriler içeren çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yüzde 20'leri bulan bir potansiyel

Kuruluş süreçleri tamamlanmadığı için kamuoyu araştırmalarında yeni parti oy oranlarına dair bir tespit yapmak mümkün değil. Ancak anketlerde "Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?" ya da "Oy vermeyi düşünür müsünüz" şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20'leri bulan bir potansiyele işaret ettiğine dikkat çekiliyor. Bugüne kadar açıklanan kamuoyu araştırmalarında eski bakan Ali Babacan önderliğinde kurulacak bir partinin Davutoğlu öncülüğünde kurulacak bir partiden daha çok oy alabileceğini gösteren sonuçlar çıktı. Davutoğlu ekibi ise bunun çok doğru olmadığını, kendilerine gelen çalışmalarda Davutoğlu'nun Babacan ekibinin önünde göründüğünü savunuyor.