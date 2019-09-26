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Ecem Balcı cinayetinde korkunç gerçek otopsi raporunda ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alana gömülen cesedi bulunan Ecem Balcı’nın (17), otopsi raporu ile boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Tutuklu sanık Süleyman Kara (45) polise verdiği ifadesinde Ecem'i boğarak öldürdüğünü söylemiş, ancak dava sürecinde bu ifadesini reddetmişti.

​Gölcük’te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti.

Polise verdiği ifadesinde öldürdüğünü itiraft etmişti

Anne Ercömert'in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.

Otopsi raporu geldi

Olayla ilgili 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken, Ecem Balcı’nın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporu açıklandı. Raporda, 'Kişinin ölümünün ifadede belirtildiği şekilde boyun ve göğüs basısına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiğinin kabulü gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.

Otopsi raporuna göre Ecem Balcı'nın, boyun ve göğüs bölgesinden baskı uygulamak sureti ile boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

Süleyman Kara, emniyetteki ifadesinde, Ecem'in kendisine ağır sözler söylediğini, araçta üzerine çullanıp nefesi kesilene kadar boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Süleyman Kara, 'Müebbet hapis cezası' ile tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında ise emniyetteki ifadesini kabul etmeyerek beraatini talep etti. Davanın 6’ncı celsesi 3 Ekim günü Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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