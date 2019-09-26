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Fransa'da kimya fabrikasında kortutan yangın

Anadolu Ajansı

FRANSA'nın kuzeyindeki Rouen kentinde kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki okullar tatil edildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Rouen'de gece saatlerinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Seine-Maritime Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın çevresindeki okulların yangın nedeniyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Fabrikanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Seine-Maritime Valisi Pierre-Andre Durand, basına yaptığı açıklamada, kent sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Durand, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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