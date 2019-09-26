Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. 86 yaşında olan Jacques Chirac, 1995-2007'de Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Chirac, Fransa Cumhurbaşkanı olmadan önce Paris belediye başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Jacques Chirac, Fransa'nın efsanevi Cumhurbaşkanı Franqua Mitterand'ın ardından en uzun süre cumhurbaşkanlığı yapan ikinci isim olarak tarih sayfasındaki yerini aldı.Chirac ilk dönemi 7, ikinci dönemi 5 yıl olmak üzere toplam 12 yıl cumhurbaşkanlığı koltuğunda kaldı.

Bush'un Irak işgaline sert muhalefetiyle dikkat çekti

Fransa'nın en çok sevilen siyasetçilerinden biriydi. 2003'te dönemin ABD Başkanı George Bush'un Irak işgaline sert muhalefetiyle dikkat çekti.

Rüzgar gülü takma ismiyle tanındı

Arap ve Müslüman dünyasından bu tavrıyla takdir aldı. Siyasette rüzgar hangi yöne eserse o yöne döndüğü için rüzgar gülü takma ismiyle tanındı. İlk başta Avrupa Birliği karşıtıydı. Sonrasında birliğin büyük destekçisi oldu.

Çapkınlığıyla biliniyordu! Birçok gizli ilişkisi oldu

Pasifik'te nükleer testler düzenlemesi emrini verdi ama sonrasında tam bir çevreci haline geldi. Chirac aynı zamanda çapkın bir politikacı olarak hafızalarda yer edindi. Medya ve sanat dünyasından birçok kadınla kısa süren gizli ilişkileri olduğu konuşuldu.

Görev süresi dolunca yerini Nicolas Sarkozy'ye devretti

Görev süresi 2007'de dolunca, yerini Nicolas Sarkozy'ye devretti. Cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrıldıktan sonra Paris Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Söz konusu suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac politikayı bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine adadı. Hatıralarını kaleme aldı.

Jacques Chirac kimdir?

Paris'te 1932'de doğan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1995'de François Mitterand'ın görev süresinin dolmasının ardından bu göreve getirildi. Muhafazakar politikacı Chirac, 1974-1976 ve 1986-1988 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmasının yanısıra 1977-1995 yılları arasında da Paris Belediye Başkanlığı yaptı.

Chirac sıkı bir de Gaulcü olarak tanımlanıyor

Sert dış politika ve güçlü ulusal hükümet fikrini savunan Chirac, bu düşünceleriyle Fransa eski Devlet Başkanı Charles de Gaulle'un görüşlerine yakın görünüyor. Chirac bu yüzden sıkı bir "de Gaulcü" olarak tanımlanıyor. 1954'te Institut d'Etudes Politiques'den siyaset bilimi diploması alarak mezun olan Chirac, 1956'da orduya katıldı. Cezayir'e gönderilen Chirac, bu Fransız sömürgesinde bağımsızlık istemiyle başkaldıranlara karşı savaştı. Fransa'ya 1957'de dönmesinin ardından 1962'de daha sonra başbakan olacak Georges Pompidou'nun saflarına katılarak politikaya atıldı.

Chirac 1976'da başbakanlıktan istifa etti

1972'de tarım, 1974'te içişleri bakanlığı görevlerine atandı. 1974'te Pompidou ölünce, Valery Giscard d'Estaing devlet başkanı oldu. Chirac ise başbakanlığa atandı. Giscard ile birçok konudaki görüş farklılıkları bulunması, Chirac'ın 1976'da başbakanlıktan istifasına neden oldu.

1977'de yapılan yerel seçimlere katılarak Paris Belediye Başkanı seçilen Chirac, 1995 yılına dek bu görevde kaldı. Chirac, belediye başkanlığı süresince, yeni kütüphaneler yapılması için başlatılan bir girişime öncülük etti; yaşlılara, sakatlara, dul annelere iş imkanları sağlayarak, Paris Halkı'nın gözünde popülaritesini artırdı.

Mitterand karşısında yenilgiye uğradı

1981'de cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu ancak sosyalist Mitterand'a karşı seçimleri kaybetti. 1988'de bir kez daha cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Chirac, yine Mitterand karşısında yenilgiye uğradı. Chirac, 1994'te üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı oldu ve bu kez 1995'te yapılan seçimi, oyların %53'ünü alarak kazandı.

Chirac'ın cumhurbaşkanlığı programı, ülkede işsizliğin azaltılması, vergilerin düşürülmesi, Fransa Ordusu'nun gönüllülere dayalı bir yapıya kavuşturulması konularından oluşuyor. Chirac, dış politikada ise Mitterand'ın yolundan ilerleyerek Avrupa'nın bütünleşmesi ve tek Avrupa para birimine geçilmesi konularını destekliyor.