SON DAKİKA
İstanbul'da yine deprem oldu! AFAD depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. Okullar tahliye edildi... Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya semalarında uçuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart uçan balona bağlanarak Kapadokya semalarında dalgalandırıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi'nce İngilizce olarak hazırlanan pankart ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verildi. 

Tarihi konuşmasına dikkat çekmek için 

Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, dünyada barışın kalıcı olarak yerleşmesi adına büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

"Yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız"

Erdoğan'ın tarihi sözlerini bölgeye gelen yabancı turistlere hatırlatmak istediklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmayı tekrar hatırlatmak amacıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' şeklindeki sözlerini İngilizce olarak yazdık ve balon sepetlerine astık. Bunu Kapadokya bölgesine gelen tüm yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu bir kez daha gördük ve TÜGVA olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Yarın İstanbul'u sağanak vuracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı! 3 öğretmen yaralandı
Özel araçta sigara cezasına Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama
Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi: Toplam oy potansiyeli yüzde 20
Mike Pompeo'dan küstah Türkiye açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
En acı tesadüf: Baba ve oğlu aynı gün farklı hastalıklardan öldü
Çarpıcı iddia! Alptuğ'u yaralı halde dere kenarına atmışlar
Arabada sigara cezası kaç lira? Özel araçta sigara cezası sürücüye yolcuya yok
Fransa'da kimya fabrikasında kortutan yangın
Volkan Demirel Türk Telekom'da nerede oturacak? İki ihtimal var
Ünlü popçu Işın Karaca'nın acı günü! Dedesini kaybetti
Yorumlar