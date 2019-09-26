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Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı! 3 öğretmen yaralandı

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'dan bir son dakika saldırı haberi geldi. Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 öğretmen yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfına ait bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu üç Türk vatandaşı yaralandı.

Son bir haftada Türk yetkililere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da, şehrin en işlek noktalarından biri olan KM5 kavşağında Türk yetkililerin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.

Çevredeki iş yerleri ve araçlar zarar gördü

Türk yetkililerin yaralı olarak kurtulduğu saldırı sonucu söz konusu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve iş yerleri hasar gördü.

Yaralılar öğretmen çıktı

Aracın Somali'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı'na ait olduğu, yaralananların da öğretmen olduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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