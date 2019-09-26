Özel araçta sigara cezasına Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama

Özel arabalarında sigara içenlere 153 lira para cezası kesilirken, Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi eski vekil Ömer Vehbi Hatipoğlu uygulamaya itiraz etti. Hatipoğlu, 'yakında evinize de karışırlar' diyerek tepki gösterdi.

Özel araçta sigara içme yasağı kapsamında bir günde 5 bin 63 sürücüye para cezası kesildi. Bir günde kesilen cezaların tutarı 774 bin 639 liraya ulaştı. Özel araçta sigara içmenin cezası 153 lira olarak uygulanıyor.

Yasa ne zaman çıktı?

Özel araçların sürücü koltuğunda sigara içilmeyeceğine dair düzenleme 24 Mayıs 2014 tarihli. Bugüne kadar hiç uygulanmayan bu yasak için 25 Eylül 2019 itibariyle uygulanmaya başladı. Özel araçta sigara içme yasağı sadece sürücüyü kapsıyor yolcular buna dahil değil. Ancak otobüs ve minibüs gibi araçlarda hem sürücüyü hem yolcuyu kapsıyor.

Bu yasak kişisel özgürlüklere aykırı

Kişisel aracında sigara içenlere ceza yağmaya devam ederken, uygulamaya farklı kesimlerden tepkiler geliyor. Bunlar içinde en dikkat çekici olanı İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan geldi.

"Özel araç kamusal alan değildir, bu uygulama hukuk dışıdır' diyen Hatipoğlu twitter hesabından şunları yazdı:

-Özel araçta sigara yasağı hukuka aykırı bir uygulamadır. Özel araç kamusal alan değildir. Özel alana bu tür müdahale ileride başka tür ideolojik müdahalelere de emsal teşkil eder. Tıpkı 28 Şubatçıları apartmanların ortak yaşam alanlarında başörtüsü yasağı uygulamaya kalkışmaları

Özel araç kamusal alan değildir. Bu hukuk dışı uygulamaya karşı çıkılmazsanız yarın evinizin içine de müdahale edilmesine karşı çıkamazsınız. Bir gün gelir devran döner ve birileri bu uygulamayı emsal göstererek ideolojik amaçla evinizin içine müdahalelere yeltenir. — Ömer Vehbi Hatipoğlu (@omervh) September 26, 2019

Hukukçular yasak için ne diyor?



Özel araçta sigara içme yasağı 'kişisel hak ve özgürlüklere aykırı mı?' şeklindeki soruya Hukukçu Rezan Özdemir şu yanıtı verdi:



-Kural olarak kişinin özel aracı özel alandır. Ama dışarda seyir halinde olması sebebiyle de kamusal alanla temas eden bir alandır. Burada kanun net bir şekilde özel araçların sürücü koltuğunda sigara tüketilmesini yasakladığı için kabahatler kanunu uyarınca cezalar kesiliyor.