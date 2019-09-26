Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı. Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, 1 adet EYP ele geçirildi.

75 operasyonel tim görev alıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır İlleri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül 2019 tarihinde 1 adet EYP ele geçirilmiştir. Bahse konu operasyonda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil 1125 personel, 75 operasyonel tim görev almaktadır.

48 terörist etkisiz hale getirildi

17 Ağustos 2019 tarihinde icrasına başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silahmühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."