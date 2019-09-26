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Çarpıcı iddia! Alptuğ'u yaralı halde dere kenarına atmışlar

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR'de dere kenarında ağır yaralı olarak bulunan 2 yaşındaki Alptuğ Özel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında Alptuğ'a çarpıp, kaçtığı şüphesiyle kamyon sürücüsü ve babası gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ Özel, kurtarılamadı. 

'Kamyon çarptı' iddiası

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine E.I. ile oğlu F.I., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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