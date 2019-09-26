Antalya'da 91 yaşını gasp ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! Duruşmada şaşırttı
ANTALYA'da Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra gasp ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları reddederek, "Bana 'Arkada odun var kırarsan sana para vereyim' dedi. Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Bu işin bana yansıyacağından korktum ve yanından ayrıldım" dedi.
Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında kapı önünde oturduğu sırada, adres sorma bahanesiyle Ali Aslan yaklaştı. İddiaya göre Aslan, yaşlı kadını, evin arka tarafındaki kümese sokup, başına çekiç ile vurdu. Ardından da altın bileziği ile altın yüzüğü alıp, kaçtı.
Mahalle sakinleri tarafından kanlar içinde bulunan Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Isparta'da gözaltına alındı
Olaydan sonra saldırganın peşine düşen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu sinyali ve 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek izini sürdüğü Ali Aslan'ı 23 Eylül Pazartesi günü Isparta'da yakalayarak, gözaltına aldı.
'"Poliste susma hakkını kullandı"
Antalya'ya getirilen Aslan, poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermeyi reddetti. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede de susma hakkını kullanan Ali Aslan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ve cezaevinden çıktığı belirlenen Aslan'ın yaşlı kadına gerçekleştirdiği saldırıdan kısa süre önce de Kepez ilçesinde bir kadını, sert cisimle kafasına vurup, gasbettiği ortaya çıktı.