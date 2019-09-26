Antalya'da 91 yaşını gasp ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! Duruşmada şaşırttı

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında kapı önünde oturduğu sırada, adres sorma bahanesiyle Ali Aslan yaklaştı. İddiaya göre Aslan, yaşlı kadını, evin arka tarafındaki kümese sokup, başına çekiç ile vurdu. Ardından da altın bileziği ile altın yüzüğü alıp, kaçtı.