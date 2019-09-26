SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: 8 yaralanma olayı söz konusu Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da deprem havalimanı çalışanı o anları anlattı

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem İstanbul Havalimanı'nda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem olduğunu hisseden yolcular ile çalışanlar, terminalin belirli yerlerinde toplandı.

Yolcular ve çalışanlar kısa süreli panik yaşamalarının ardından aile ve yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüştü. 

Havalimanındaki bir iş yerinde çalışan Berkay Gezici, basın mensuplarına deprem anında yaşadıklarını anlattı.

"Herhalde yer delindi diye düşündüm"

Berkay Gezici, çalıştığı iş yerindeki vitrinin gidip geldiğini belirterek, "Bayağı bir sallandık. Ben kendimi dışarı attım. Direkt yıkılacak zannettim. Bambaşka bir şeydi. İlk defa böyle depremi hissediyorum. Deprem bayağı kötüydü. Ben herhalde yer delindi diye düşündüm." diye konuştu.

Havalimanı çalışanı Tolga Yanarkaya ise asansördeyken deprem olduğunu, Atatürk Havalimanı'nda böyle depremler yaşadıklarını ancak bunun diğerlerinden biraz farklı olduğunu belirtti.

Yanarkaya, deprem anında çok tedirgin olduklarını da sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı İstanbul'daki deprem Eskişehir’de hissedildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! İstanbullu büyük panik yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı
5.8'lik depreme canlı yayında yakalanınca bakın ne yaptılar!
İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya semalarında uçuyor!
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı! 3 öğretmen yaralandı
Özel araçta sigara cezasına Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki deprem Eskişehir’de hissedildi
Operasyonda ele geçirilen füzeyi PKK'ya kimin verdiği ortaya çıktı
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Halkta büyük panik
AFAD İstanbul depremi 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Silivri
Ünlü popçu Işın Karaca'nın acı günü! Dedesini kaybetti
Yorumlar