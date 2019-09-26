İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı

İSTANBUL depremle sarsıldı saat 13.59 meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü 5.8 olarak olarak açıklandı. AFAD son dakika açıklamayla depremin merkez üssünü duyurdu.

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin 5.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak duyuruldu. Salı günü meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem de aynı noktada olmuştu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre.

AFAD son deprem listesini böyle geçti:

Saat 13.59'da meydana gelen deprem İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi. İlk etapta öğrenciler dışarı çıkarıldı ve veliler çocuklarını almaya başladı. Bir çok vatandaş da işyerlerinden tedbir amaçlı çıkmış bulunuyor.

Artçı sartılar

Silivri'de 4 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Prof. Dr. Naci Görür "endişeliyim" demişti

4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Dünkü (salı günü olan deprem) denklem konum ve büyüklük olarak rahatsız etti, çok dikkatli olmalıyız' demişti. Görür şunları söylemişti:

En az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir

-Orta çukurlukla Çekmece gölleri arasında uzanan fay kolu ilk kırılmasını beklediğimiz faydır. 70-75 km uzunluktadır, kırıldığında en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Bu kol kilitlenmiştir. Yani hiçbir hareket belirtisi ve üzerinde deprem yoktu. Bu kol enerji biriktiriyordu. Onun için ilk bunun kırılacağını düşünüyorduk.

7.2'lik depremi tetikleyebilir mi?

Dünkü (salı günü) deprem işte bu kolun en batı ucunda, yani orta çukurluğun hemen doğusunda oldu. Bu nedenle dikkate alınması gereken bir deprem. Söz konusu kolu belli ölçüde etkileyebilecektir. Gerçi olan deprem 4.6 büyüklüğündedir. Açığa çıkarttığı enerji söz konusu koldaki depremi tetikleyebilir mi soru işareti. Ama bu koldaki gerilimi daha da artırdığı kesin.

Depremle ilgili kafamda kuşku var

Dünkü (salı günü) deprem gaz kaçağı nedeniyle olan bir deprem miydi yoksa fay hareketi sonucu mu oldu onu anlamaya çalıştım. Ancak depremin yeri ve büyüklüğü fay kırılmasına daha uygun ama odak derinliği çok sığ sanki gaz kaçağına işaret ediyor. Bu konu kafamda hala kuşkulu, araştırılması lazım.