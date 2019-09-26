Kerem Kınık İstanbul deprem devam edecek diyor! AFAD : Binalara girmeyin

İSTANBUL'daki 5.8'lik deprem sonrası açıklamalar yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar sürebilir" ifadelerini kullandı. AFAD'dan da binalara girmeyin uyarısı yapıldı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu "İstanbul'daki deprem sonrasında "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

"Artçılar (4 ve üzeri) sürebilir"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olan deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu.

Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir.

Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor.

Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor — Kerem Kınık (@drkerem) September 26, 2019

2 saatte 30 deprem

5.8 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrasında artçı sarsıntılar devam ediyor. 2 saat içinde 30 deprem daha oldu. Sarsıntıların bir iki gün süreceği belirtiliyor.