İstanbul'da deprem sonrası boğaz köprüsünde hasar iddiası! Fotoğraf hızla yayıldı

İSTANBUL'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada bir fotoğraf hızla yayıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiası da bu fotoğrafa dayandırıldı. İnternethaber.com köprünün fotoğrafını çekti. İşte gerçek:

İstanbul'da büyük paniğe neden olan 5.8'lik deprem sonrası sosyal medyaya düşen bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre deprem sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köprü açıklaması

Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve söylentilere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:



-Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'... Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.

İşte sosyal medyayı karıştıran fotoğraf:

İnternethaber.com köprüyü çekti

Söz konusu fotoğraf sonrasında objektifimizi köprüye çevirdik. Elde ettiğimiz görüntüde köprünün altındaki alanda bir hasar görünmüyor. İşte o fotoğraflar:





İstanbul Valiliği : İnanmayın

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklada ise şöyle denildi:

-Boğaz Köprüsü’nden paylaşılan bu fotoğrafın depremde kopan halat haberi ile alakası yoktur. Köprü yapımında kullanılan bakım platformuna aittir. Köprü güvenlidir, haber asparagas haberdir. İnanmayın...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.55'te çekilen son görüntüleri bunlar:



