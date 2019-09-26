5.8'lik depreme canlı yayında yakalanınca bakın ne yaptılar!

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem korkuya neden oldu. Ulusal kanalların haber spikerleri de canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Depreme canlı yayında yakalanan ünlü sunucu Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti. CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün spikerlerinin yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı.

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.

1 saat içinde 13 artçı deprem oldu

5.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrasında artçı sarsıntılar sürüyor. En büyüğü 4 şiddetinde olan 13 ayrı artçı deprem daha meydana geldi.

Konuşmakta güçlük çekti

Depreme canlı yayında yakalanan NTV haber sunucusu Seda Öğretir, soğukkanlı durmaya çalıştı ancak konuşmakta güçlük çekti.