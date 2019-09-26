SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması: 8 yaralanma olayı söz konusu Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

5.8'lik depreme canlı yayında yakalanınca bakın ne yaptılar!

İnternet Haber

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem korkuya neden oldu. Ulusal kanalların haber spikerleri de canlı yayında yakalandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Depreme canlı yayında yakalanan ünlü sunucu Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti. CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün spikerlerinin yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı.

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.

1 saat içinde 13 artçı deprem oldu

5.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrasında artçı sarsıntılar sürüyor. En büyüğü 4 şiddetinde olan 13 ayrı artçı deprem daha meydana geldi.

Konuşmakta güçlük çekti

Depreme canlı yayında yakalanan NTV haber sunucusu Seda Öğretir, soğukkanlı durmaya çalıştı ancak konuşmakta güçlük çekti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! İstanbullu büyük panik yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya semalarında uçuyor!
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı! 3 öğretmen yaralandı
Özel araçta sigara cezasına Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan şaşırtan açıklama
Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı
Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki deprem Eskişehir’de hissedildi
Operasyonda ele geçirilen füzeyi PKK'ya kimin verdiği ortaya çıktı
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Halkta büyük panik
AFAD İstanbul depremi 5.8 büyüklüğünde merkez üssü Silivri
NTV canlı yayında deprem anı kamerada! Seda Öğretir konuşmakta güçlük çekti
Yorumlar 1 yorum