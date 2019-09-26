İstanbul'u deprem vurdu Galatasaray'ın stadı bile sallandı

İSTANBUL'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da depreme Türk Telekom Stadı'nda yakalandı. Günay, yaşadığı korkuyu yaptığı paylaşımda anlattı.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. İstanbul Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu. Köprülerde ise trafik yoğunluğu mevcut.

"Devasa stat bile salıncak gibi sallandı''

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da depreme Türk Telekom Stadı'nda yakalandı. Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Devasa Stad bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun. #Depremistanbul — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) September 26, 2019



Babel: Acil durum planı nedir?

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de depreme trafikte yakalandı. Hollandalı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda... Acil durum planı nedir?"





Babel'in sorusu olay oldu

Babel'in ''Acil durum planı nedir?" sorusu kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Babel'in mantıklı sorusu karşısında Hollandalı futbolcuya öyle cevaplar verdi ki kimisi gülümsetti bazıları ise düşündürdü.





