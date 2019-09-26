İstanbul Şirinevler'de bir bina yan yattı tahliye edildi

İSTANBUL depremi sonrası son dakika gelişmeler yaşanıyor. 5.8'lük depremin ardından bazı yerlerden korkutacak haberler geliyor. Şirinevlerde deprem sonrası bir bina yan yattı. Bina tahliye diliyor.

Saat 15:15 sıralarında AFAD yeni bir açıklama yaptı ve Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD açıklamasında, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu da duyuruldu.

Uzmanlar uyardı! Binalara girmeyin!

İstanbul'da kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu.

80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı İstanbul’a sevk edildi

Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor.