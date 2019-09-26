Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde deprem tatili

İSTANBUL 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsılırken mega kent ile birlikte Yalova, Bursa ve Kocaeli'de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yarına ilişkin bir tatil kararı ise yok.

İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı.

Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kocaeli'de okullar tatil edildi

Deprem Kocaeli'de de şiddetli hissedildi. İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı. Kocaeli'de okullar valilik kararıyla tatil edildi.

Bursa'da okullar tatil edildi

Depremin hissedildiği illerden biri olan Bursa'da da okullar tatil edildi.

Yalova'da da tatil oldu

Depremin hissedildiği Yalova'da da okulların tatil edildiği açıklandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bu konuda İstanbul Valiliği'nin almış olduğu bir karar bulunmuyor. Duruma göre tatil kararının uzatılma ihtimali bulunuyor.