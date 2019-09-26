HABER /  GÜNCEL

Yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli'nde deprem tatili

İSTANBUL 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsılırken mega kent ile birlikte Yalova, Bursa ve Kocaeli'de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yarına ilişkin bir tatil kararı ise yok.

İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı.

Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kocaeli'de okullar tatil edildi

Deprem Kocaeli'de de şiddetli hissedildi. İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı. Kocaeli'de okullar valilik kararıyla tatil edildi. 

Bursa'da okullar tatil edildi

Depremin hissedildiği illerden biri olan Bursa'da da okullar tatil edildi.

Yalova'da da tatil oldu

Depremin hissedildiği Yalova'da da okulların tatil edildiği açıklandı. 

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 
Bu konuda İstanbul Valiliği'nin almış olduğu bir karar bulunmuyor. Duruma göre tatil kararının uzatılma ihtimali bulunuyor. 

İlgili Haberler
İstanbul depremi bu kez şiddetli oldu! AFAD büyüklüğü 5.8 olarak açıkladı İstanbul'u sarsan deprem ile ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! İstanbullu büyük panik yaşadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da deprem sonrası boğaz köprüsünde hasar iddiası! Fotoğraf hızla yayıldı
İstanbul'u deprem vurdu Galatasaray'ın stadı bile sallandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması!
İstanbul acil toplanma alanı sorgula E-devlet giriş ekranı
5.8'lik depreme canlı yayında yakalanınca bakın ne yaptılar!
Erdoğan'ın BM'deki sözleri Kapadokya semalarında uçuyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Hırsızlıktan yakalandı serbest kaldıktan 15 dakika sonra yine çaldı
Elneny ve Kayode'nin cezaları onandı
Fatih Portakal'dan deprem uzmanlarıyla ilgili olay iddia
Deprem uzmanı Ercan, 'Büyük İstanbul Depremi' için tarih verdi
Öğrenciler, önce mesaj vermek için sustular ardından harekete geçtiler
Manchester United taraftarı model yatak pozuyla takımına başarılar diledi!
Yorumlar 1 yorum