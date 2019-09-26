Fatih Portakal'dan deprem uzmanlarıyla ilgili olay iddia

İSTANBUL 5.8'lik depremle sarsıldı. FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, İstanbul Teknik Ünivertesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin deprem uzmanlarının canlı yayına çıkmasına izin vermediğini belirtti.

Büyük panik yaratan 5.8'lik deprem sonrası ünlü sunucu Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Portakal'ın sitem dolu tweeti kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Canlı yayına çıkmalarına izin verilmedi

Fatih Portakal, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin deprem uzmanlarının canlı yayına çıkmasına izin vermediğini belirterek "Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?" diyerek tepki gösterdi.