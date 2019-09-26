İstanbul'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! İstanbullu büyük panik yaşadı
İstanbul saat 14:00 sularında merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi'nden 5.7 olarak açıklandı. İşte depremin ardından ilk görüntüler;
İstanbul halkı az önce 5.7'lik şiddetli depremle şok yaşadı. Büyük paniğe yol açan depremden ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Kandilli 5.7 dedi
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin şiddeti ise 5.7 olarak açıklandı.
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AFAD henüz açıklamadı
AFAD depremin büyüklüğünü henüz açıklamadı. İstanbul'da saat 14.06'da meydana gelen depremin 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
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Kandilli ve Afad'ın depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
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