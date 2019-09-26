Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan İstanbul'daki depremde 8 kişinin yaralandığını ve gerekli çalışmaların başladığını açıkladı.

İSTANBUL bugün yine arka arkaya depremlerle sarsıldı. Depremde cami minareleri yıkıldı, binalar yan yattı, vatandaşlar sokaklara fırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşü havaalanında depremle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan depremde 8 kişinin yaralandığını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

BM 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiğim New York’tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü.

Afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir

Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir.

Bugün ve yarın çalışmalar olacak

Onun koordinesinde kendileri de İstanbul’da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere İl Jandarma Garnizon Komutanımız hepsi birlikte ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle bugün ve yarın bunları devam ettirecekler.

Köprüleri kullanmayın' diye tweet atmış. böyle densizlik yapanlar da var

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın.Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu'...Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.

8 kişi yaralandı

8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor.Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık.

İstanbul’da AFAD’ın binlerce toplanma alanı söz konusu var

Bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi. İstanbul’da AFAD’ın bırakın yüzlerce binlerceyi on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı söz konusu, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD’ın sürekli olarak yayınlanmaktadır. Bunun da sürekli güncellenmesi söz konusudur.

Toplanma alanları değişkendir

Öyle toplanma alanları vardır ki, bugün toplanma alanıdır ama yarın il ve ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir. Onun yerine başka yerde toplanma alanını AFAD ilan edebilir. Bu değişkendir.