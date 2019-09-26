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Deprem Kahini Frank Hoogerbeets İstanbul uyarısında haklı çıktı

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets'in aylar önce dikkat çektiği "alarmda olun" sözlerinin ardından bugün İstanbul'da deprem olması dikkatlerden kaçmadı.

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem  kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.   

Salı günü yaşanan 4.7 ve bugün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in sözleri bir kez daha gündeme geldi.  

"7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın"
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek  imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı. 
   
Frank Hoogerbeets kimdir?
Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.  
   


Deprem tahminleri yapıyor
Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.  
   


Tahminleri tutmaya başladı
Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte. 

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