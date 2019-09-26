İstanbul depremle sallandı Demet Akalın kızına koşup tweet attı! Ünlülerin deprem yorumları
İSTANBUL'da saat 13:59'da meydana gelen 5.8'lik şiddetli depremin ardından ünlüler peş peşe konu ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Kimileri depremle dalga geçenlere tepki gösterirken kimileri de 'bu daha hiçbir şey' dedi.
İstanbul'da meydana gelen deprem, milyonlarca kişiyi sokağa döktü. Depremi hissedenler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başladı. Ünlü isimler de yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte depremin ardından ünlülerin paylaşımları...
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