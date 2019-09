Fuat Oktay'dan 5.8'lik deprem için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 5.8'LİK İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalar... Oktay, "Şu ana kadar can kaybı ve ciddi bir hasar yok" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, "3 binada hasar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." açıklaması sonrası yeni olabilecek depremlere ilişkin "Depremin zamanı yok. Gecede olabilir. Panik olmayın, basit ve önemli hazırlıklar yapılmalı. Bütün hazırlıklar tamamlanmış bulunmakta." diye konuştu.

Oktay, "Düşme ve çarpma kaynaklı 6 hafif yaralı var." deyip yaralıların taburcu edildiğini açıkladı.

"Her an her türlü aktivite takip ediliyor"

Yeniden deprem olacak iddialarıyla ilgili, "Deprem her anda olabilir hiç olmayabilirde." ifadelerini kullanan Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler. Ciddi bir hasar ve can kaybı yok. Sivil toplum örgütleri, AFAD hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite takip ediliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi... Panik olmadan hazır olmamız gerekiyor.