Amasra'da Kraliçe Amastris'in tapınağına ait olduğu düşünülen sütunlar bulundu

"Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz"

Detaylı bilimsel kazıların başlaması için beklemede olduklarını söyleyen Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Geçen yıl müze müdürlüğümüz tarafından orada bir sondaj kazısı yapıldı. Ortaya çıkan eserlerin Kraliçe Amastris’in tapınağı kalıntıları olarak değerlendiriyoruz. Ancak bunu net bir şekilde söylemek şimdilik doğru olmaz, daha detaylı bilimsel kazı ve araştırma yapılması gerekiyor. Durum bu şekildedir" dedi.