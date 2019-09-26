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İstanbul Fatih’te zarar gören tarihi binalar yıkıldı

İSTANBUL Fatih Balat’ta daha önce riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve depremde zarar gören 3 tarihi bina kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışma havadan görüntülendi.

İSTANBUL’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan 3 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi.

Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların öncelikle doğalgaz hatlarını keserek önlem aldı. Yapılan çalışmaların ardından tarihi binalar ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkım anı kameralar tarafından kaydedilirken, çalışmalar havadan görüntülendi.

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