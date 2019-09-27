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Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

İSTANBUL’da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD’de yer altını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı, internet sitesinden paylaşıldı.

İSTANBUL Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD’nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yer altındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı.

Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.

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