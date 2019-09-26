PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kameraya böyle yansıdı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-1 operasyonu kapsamında, komandolar saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin birinin etkisiz hale getirilmesinin ise görüntüleri ortaya çıktı. Sızma girişimini GoPro kamerası ile çekmeye çalışan terörist, bir süre saklandığı kayalık dibinde kendisini fark eden komandolara ateş açtı. Komandolar ise bulunduğu yerden kaçmaya çalışan teröristi etkisiz hale getirdi. İki terörist ile birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

Ava giderken Mehmetçiğin avı oldu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da görüntüleri paylaşarak, "PKK'lı terörist kendi etkisizleştirilmesini kendi çekti. Ava giderken Mehmetçik'in avı oldu. Yapmayı tasarladıkları sızma/baskını GoPro ile çekip, propaganda yapmak isterken kendilerini çektiler" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da 12 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Harekatına devam eden komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" ifadelerini kullanmıştı.