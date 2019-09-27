Ekrem İmamoğlu ile Celal Şengör'ün TT olan 'emrinizdeyiz' konuşması

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Silivri İlçesi açıklarında gerçekleşen depreme ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Hepimiz çok ciddi çalışmalar yapacağız. Vatandaşımız duyarlı olacak, siyasiler seferberlik yapacak. Bilim insanları bir araya gelecek. Çok aktif zamanlar geçireceğiz. Bunları birbiriyle birleştirip işin sonunda para mı, parayı kolay çözeriz" dedi. İstanbul'daki riskli binalara dikkat çeken İmamoğlu, "Bu anlamda net envanter ne yazık ki oluşamıyor. Bunu ilçe belediyeleriyle beraber araştıracağız. Bazı sayılar 40 bin yapıdan bahsediyor bazıları 50-60 bin civarında binadan bahsediliyor" dedi

Ekrem İmamoğlu açıklama yaptığı sırada Prof. Celal Şengör ile arasında geçen diyalog ise Twetter'da TT oldu. Aralarındaki diyalog ise şu şekilde oldu;

Prof. Celal Şengör ; "Başkan Deprem ile ilgili çalışmalarda sizin emrinizdeyiz".

Ekrem İmamoğlu ;"Estağfurullah hocam, biz bilimin önünde başımızı öne eğeriz, biz sizin emrinizdeyiz, sizden talimat alırız"